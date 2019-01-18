Alanya'da bisiklet yolları tamamlanma aşamasına geldi

Alanya Belediyesi tarafından Kadıpaşa ve Hacet Mahallesinde hayata geçirilen bisiklet yolu projesi tamamlanma aşamasına geldi. Boyama çalışmalarının sürdürüldüğü bisiklet yolunda çalışmalar tamamlanmak üzere.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalıların bisiklet yolunu kullanarak güvenli bir şekilde Stat Caddesinden Çevre Yolu Ticaret Lisesi Kavşağına kadar pedal çevirebileceklerini söyledi. Yücel, “Prestij projelerimizle Alanya'nın modern bir sosyal hayata kavuşmasını sağladık. İnsanlarımızın uzun süre vakit geçirebileceği bisiklet yollarımız ile örnek bir şehir olmanın gurunu halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.