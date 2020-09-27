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Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 68 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 68 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.


Türkler Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında sahile gelen Rus uyruklu Liudmila Zharova (68), burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler, yüzerek yardıma gitti. Zharova'yı kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zharova, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zharova, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rus kadın turistin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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