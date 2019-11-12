Alanya'da bozulan yollar asfaltlandı

ASAT ekipleri Alanya Oba Alacami Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

Alanya'nın çeşitli noktalarında içme suyu ve kanalizasyon hat imalatlarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmaların ardından, bozulan yolları vatandaşların mağduriyetini önlemek için ivedilikle yeniliyor. Alanya İlçe Belediyesi ile yapılan protokol ile alt yapısı bölgelerdeki tüm cadde ve sokaklar asfaltlanarak hizmete sunuluyor. Bu kapsamda Alanya Aliefendi Mahallesinin ardından Bademağacı'nda 11 km sathi asfalt kaplama yapan ekipler son olarak Obaalacami Mahallesi'nde alt yapı nedeniyle bozulan yolları hafta sonunu da mesaiye dahil ederek kısa sürede onarıp, asfaltladı. ASAT'ın özenli çalışması takdir topladı.