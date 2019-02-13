Alanya'da bu yıl ki tema; ‘Mutluluk Çocuğa Yakışır' oldu

Alanya'da Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştıran “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi 5'inci yılında da devam ediyor. Her yıl yeni bir temayla çocukların karşısına çıkan projenin bu yıl ki teması; “Mutluluk Çocuğa Yakışır” olarak belirlendi.

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi'nce Nilbanu Engindeniz tarafından yürütülen, ‘Orada Bir Köy Var Uzakta' Projesi, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci döneminde 25 ilköğretim okuluyla buluştu. Yüzlerce çocukla bire bir görüşen Engindeniz, öğrencilere mutluluğun resmini yaptırdı; çocuklar için yazdığı kitaplarını imzaladı. Oyuncu ve Yazar Nilbanu Engindeniz, öğrencilerle sohbet etti ve sene sonunda kendi resimlerinin sergileneceği şenliğe çocukları davet etti.

Sokak sergisi açılacak

Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde de Orada Bir Köy Var Uzakta Projesi'ni köy ve mahalle ilkokullarında devam ettiren Engindeniz, çok başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi. Engindeniz, yılsonunda projeye katılan tüm çocukların resimlerinden oluşan Alanya sokaklarını süsleyen koca bir sergi açacaklarını kaydetti.

Birinci dönemde 25 okulu ziyaret ederek, çocuklarla tiyatro ve sanat üzerine sohbet ederek mutluluğun resmini yaptırdıklarını ifade eden Engindeniz, “İkinci dönemde ise yaklaşık 35 köy ve mahalle ilkokuluna ulaşmayı planlıyoruz. Çocuklarla yürütülen drama çalışmasının sonucunda her biri kendi dünyalarındaki mutluluğun tanımını yaparak resmetmeye devam edecekler. Sene sonunda çocukların yaptığı resimlerle de Alanya sokaklarını süsleyen çok büyük bir sergi açacağız” dedi.

Engindeniz, bu hafta Toslak Ketenlik İlkokulu, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu, Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Mahmutlar Halil Ülker İlkokulu öğrencileriyle buluştu.