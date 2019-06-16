Alanya'da Bülent Ersoy rüzgarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Bülent Ersoy sahneye çıktı. Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi de yapıldı.

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk günü eğlenceleri, Dj Burak Yeter'in performansıyla başladı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında kalan Yeter, birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu. DJ performansının ardından sahneye Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy çıktı. Gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çeken Ersoy, konserine ‘Gençliğe Veda' şarkısıyla başladı. Alanı dolduran kalabalık tarafından dakikalarca alkışlanan Ersoy'a şarkı aralarında ise yaptığı esprilerle vatandaşları kahkahalara boğdu. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy'a eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

Ersoy'a doğum günü sürprizi

Şarkı arasında geçen hafta doğum günü olan Diva için özel yapım pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Daha sonra sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel eşi Yıldız Yücel Ersoy'a Alanya'ya özgü hediyeler verdi. Diva'ya üzerinde portresi olan su kabağı ve ipek kozasından özel olarak tasarlanan yelpaze hediye edildi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise kendisine 82 numaralı isminin yazdığı formayı hediye etti. Geç saatlere kadar sahnede kalan Ersoy, Alanyalılara Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı.

“Alanya muhteşem bir yer”

Bülent Ersoy, konser öncesi sahne arkasındaki alanda gazetecilerin sorularının yanıtladı. Bir gazetecinin Alanya'yı nasıl buldunuz? sorusuna yanıt veren Ersoy, "Alanya'ya gece geldim ve henüz bir yeri göremedim. Daha önce de gelmiştim ve o zaman da bir yeri görememiştim ama tabii ki bildiğim kadarıyla ‘ukalalık etmeyeyim' Alanya muhteşem bir yer” dedi.

“Biraz ağır kanlıyım ama okudum ve klibini çektim”

Bülent Ersoy, söz ve bestesi Tarkan'a ait ‘Ümit Hırsızı' şarkısının çok beğenildiğini söyledi. Şarkının Tarkan'ın kendi çıkaracağı CD'de yer aldığını söyleyen Bülent Ersoy, "Kendisiyle buluştuğumda 'Ben bunu kıskandım, şahsen ben okumak isterdim' dedim. Kendileri de her zamanki nezaketleriyle, aslında bu nezaket ötesi bir şey, 'Zatıaliniz okursa ben çok daha mutlu olurum' dedi. Biraz da ağır kanlıyım ama okudum ve klibini çektim. Çok da beğenildi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival Yalın ve Ajda Pekkan konserleriyle devam edecek

Festival kapsamında bu akşam saat 22.00'da Yalın, 17 Haziran Pazartesi akşamında ise Ajda Pekkan yine belediye binası arkasındaki konser alanında sevenleriyle buluşacak.