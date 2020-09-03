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Alanya'da bunalıma giren genç kafasına silah dayadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen ve kafasına dayadığı kurusıkı tabancayla intihar edeceğini söyleyen 23 yaşındaki genç, polisin saatler süren çalışmasının ardından ikna edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen ve kafasına dayadığı kurusıkı tabancayla intihar edeceğini söyleyen 23 yaşındaki genç, polisin saatler süren çalışmasının ardından ikna edildi.


Olay, saat 17.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla tartıştığı öğrenilen O.A. (23) isimli genç, kurusıkı tabancayla ateş etmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesiyle O.A. kafasına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polis, öfkeli genci sakinleştirmeye çalıştı. Kafasına dayalı silahla polise direnen genç, bu sırada ‘yaklaşmayın' diyerek havaya birkaç kez ateş açtı. Ekip, saatler süren ikna çabasının ardından O.A.'nın bir anlık boşluğundan yararlanarak silahı elinden aldı. Daha sonra O.A., gazetecilerinin görüntü aldığını görerek üzerlerine yürüdü. Polis güçlükle O.A.'yı ekip otosuna bindirerek tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradaki tedavisinin ardından O.A. polis merkezinde ifadesi alındıktan serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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