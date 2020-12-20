Alanya'da cadde ve sokaklar mikronsis ile temizleniyor

Ara sokaklar dahil olmak üzere mikronsis aracıyla gül kokulu dezenfekte işlemi yapıyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında da mesailerine devam eden ekipler, hem sokak temizliklerini hem de dezenfeksiyon görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Ekipler, hafta sonları Alanya merkez otogar bölgesinden başlayarak Sugözü, Oba, Tosmur güzergahlarında ara sokaklar dahil olmak üzere mikronsis aracıyla gül kokulu dezenfekte işlemi yapıyor.

"Tüm sokaklar dezenfekte edilecek"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yapmış olduğumuz dezenfekte işlemleri insan sağlığı için önlem niteliğindedir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokakları dezenfekte işlemleri bir program dahilinde ve insan sağlığı etkilenmeden yapılmaya devam edecektir. Dezenfeksiyon işlemlerimizin her ne kadar insan sağlığına zararı bulunmasa da vatandaşımıza ve trafik akışına rahatsızlık vermemek adına hafta sonları devam ediyoruz" dedi.