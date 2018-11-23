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Alanya'da cadde yenileme çalışmaları

Alanya Belediyesi, ilçeye yeni kazandırılan prestij caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.


Alanya Belediyesi Kasapoğlu Sokaktan sonra Bostancıpınarı Caddesi kavşağı ile Yakar Sokak istikametinde devam eden sıcak asfalt çalışması için çalışmalarını sürdürüyor.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Birinci ekip eski asfalttı kazıyarak, sıkıştırma ve düzenleme yapıyor. İkinci ekip ise sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor. Hızlı bir şekilde dört koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok kısa sürede Alanya'mıza prestij kazandıran caddelerimizi halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi

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