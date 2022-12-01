Alanya'da çarpışan otomobiller şarampole savruldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde olan otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 07 BDB 038 plakalı otomobil, aynı istikamette emniyet şeridine park edilmiş haldeki 07 MB 5002 plakalı otomobilin sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak şarampole savruldu. Mehmet B.'nin kullandığı otomobil takla atıp ters şekilde dururken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Mehmet B.'ye yapılan alkol testinde sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.