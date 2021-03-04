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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 22 yıl ay ay hapis cezası ile cezaevi olan firarisi M.B.(41) ve 'silahlı yağma ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan D.Ç.'nin (32) Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis 2 şüpheliyi gizlendikleri evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. B. Ve D. Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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