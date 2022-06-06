Alanya'da Çevre Festivali 11'inci kez başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 11'inci Çevre Festivali sürpriz etkinlikler ve konserlerle 7 Haziran Salı günü başlıyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde her yıl düzenlenen Alanya Belediyesi Çevre Festivali 11. kez kapılarını açıyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) iş birliği ile düzenlenen festival bünyesinde hem birçok etkinlik yapılacak hem de konserlerle festival eğlenceli bir hale gelecek. Alanya'da eğitim ve öğretim gören pek çok öğrencinin de katılacağı etkinlikler 16.00'da ‘Ben Çöp Değilim' isimli tiyatro oyunu ile başlayacak. En sevilen çevre şarkılarını Alanya için seslendirecek olan Zeliha Sunal konserinin ardından öğrencilerin gösterileri sergilenecek.

Atık Pil Yarışması, En Güzel Balkon Bahçe Yarışması, İlkokullar Arası Resim Yarışması ve Ortaokullar Arası Slogan Yarışması kazananları festivalde ödüllerini alacaklar. Festivalde kurulacak olan stantlarla vatandaşlara çevre ve doğa bilinci anlatılacak. Festivalde çevre stantlarının yanı sıra bilim fuarı stantları da olacak. Festival 19.30'da Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden oluşan ve vatandaşların çok sevdiği Gencer Savaş Bandosu konseri ile sona erecek.

Başkan Yücel'den festivale davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu farkındalık festivaline tüm Alanya halkını davet ederek, “Çevreyi korumak ve kollamak bizim asil görevlerimizden. Ancak bunları yaparken çevre ve doğa bilincini de oluşturmamız gerekiyor. Her yıl düzenlediğimiz Çevre Festivali'miz 11. kez sizlerle buluşacak. Oldukça renkli ve eğlenceli bir program hazırladık. Çocuklarımız ve gençlerimizin hem eğleneceği hem de bilgileneceği bir festival olacak. Tüm vatandaşlarımızı 11. Alanya Çevre Festivali'ne davet ediyorum” dedi.