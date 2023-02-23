Alanya'da çiftçilere 8 bin 400 metrekare sera naylonu teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da yaşanan fırtınada seraları zarar gören 14 çiftçiye, 8 bin 400 metrekare sera naylonu yardımında bulundu.

Yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı çiftçilere her alanda destek olan büyükşehir belediyesi, geçen yıl yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Fırtına sonrası Alanya Türkler bölgesinde hasar tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yapılan değerlendirmenin ardından çiftçilere sera naylonu desteği sağladı.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde örtü altı tarım yapan üreticilere 8 bin 400 metrekare sera naylonu yardımı yapıldı. Üreticiler, sera naylonlarını Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından teslim aldı. Türkler Mahallesi'nde seracılıkla uğraşan Hüseyin Uyar, fırtınada sera naylonunun yırtıldığını anlatarak, “Yaşanan afetten dolayı seram büyük zarar gördü. Yaklaşık 800 metrekare alandaki sera naylonumda zarar oluştu. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun her konuda yardımcı oldu.

Dört buçuk dönüm serasının tamamı zarar gören İsmail Er, “Mağdur olduk, naylon biz çiftçiler için çok önemli. Sera naylonlarımızı bugün teslim aldık"dedi.

"Sesimiz duyuldu"

Geçimini seracılıkla sağlayan Mehmet Şahin, “5 dönüm serama ilk defa muz ekmiştim yetiştirecektim ama fırtına afeti oldu. Beş dönüm seramın tamamı hasar gördü. Büyükşehir Belediyesinden gelip hasar tespit çalışması yapmışlardı. Allah razı olsun

şimdi naylonlarımızı alıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçinin sesini duydu

yardımda bulundu teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.