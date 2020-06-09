Alanya'da çıkan yangında yaralanan ev sahibi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin banyo kısmında çıkan yangında yaralanan 39 yaşındaki ev sahibi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında Oba Mahallesi Portakal Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Komşusu 39 yaşındaki Selçuk Yetişkin'e ait evde dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Daha sonra apartman sakinleri dumanların geldiği daireye girerek, yangının etkisiyle vücudunun çeşit yerlerinde yanıklar oluşan Selçuk Yetişkin'i dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralı ev sahibi ise sağlık ekipleri tarafından Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Şofbenin kısa devre yapmasından dolayı çıktığı tahmin edilen yangınla polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yoğun bakım tedavi ünitesinde tedavisi süren Yetişkin dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yetişkin'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.