Alanya'da çocuk parklarında dezenfekte yapılıyor

Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekipler çocuk oyun grupları ve spor alanlarını dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağladı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Çocuk oyun gruplarının hijyenik şartlara sahip olması amacıyla gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarını Şehrin birçok kesiminde bulunan tüm oyun gruplarında periyodik aralıklarla sürdüreceğiz. Kullanılan dezenfektan solüsyonu Uluslararası Kalite Belgeli ve Sağlık Bakanlığı Ruhsatına sahip. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda oynaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.