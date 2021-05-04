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Alanya'da deniz salyası kıyılara vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçıların ’kay kay’ adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçıların 'kay kay' adını verdiği deniz salyası kıyılarda kirliliğe neden oldu.


Marmara Denizi'nde son aylarda sık görülmeye başlayan, müsilaj olarak da bilinen deniz salyası, Alanya'nın farklı bölgelerdeki kıyı şeritlerini de kapladı. Bir süredir etkisini gösteren ve balıkçıların 'kay kay' adını verdiği bu tabaka, ilçenin bazı bölgelerinde kıyaya vurdu.



Ağ balıkçılarının bu tabakayla başı dertte


Özellikle ağ balıkçılığını etkilediğini belirtilen, denizin hemen hemen her noktasında bulunan deniz salyaları, akıntılar ve rüzgarla birlikte kıyıları kahverengiye boyuyor.

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