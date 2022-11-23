Alanya'da denizde 19 dalgıç 38 kilogram atık topladı

Alanya Belediyesi tarafından 2016 yılından beri denizlerin temizliğine dikkat çekmek amacıyla aralıksız sürdürülen ‘Dip Temiz Tertemiz' etkinliğinde 19 dalgıç 38 kilogram atık topladı.

Kızılkule ve Alanya Tersanesi önünde gerçekleştirilen 8. Alanya Dip Temiz Tertemiz Etkinliği gerçekleşti. Sıfır atık mavi projesi çerçevesinde yapılan çalışmada denizlerin temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlandı. Etkinlik bünyesinde toplam 19 dalgıç ile dip taraması gerçekleştirildi, 38 kilogram atık açığa çıkarıldı. Alanya Tersanesi önünde ve çevresinde dip taraması yapan ekiplerin deniz dibinden çıkarttıkları atıklar sörfçüler ve Alanya Belediyesi Wasteddin Atık Alım Teknesi yardımı ile toplandı. Deniz çöplerinin yüzde 60-80'ini plastik çöplerin oluşturduğu, okyanus ve denizlerde ise yaklaşık 100 ile 150 milyon ton çöpün yüzdüğünün tahmin edildiği belirtildi. Buna her yıl 6,5 milyon ton çöp eklendiği de vurgulandı.

“İklim krizi ile mücadeleye devam”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu, bu anlamda Alanya Belediyesi'nin deniz çalışmalarını 7 gün 24 saat yürüttüğünü söyledi. Başkan Yücel, “Çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar da en az çevre temizliği çalışmaları kadar önemlidir. 8'incisi düzenlenen etkinliğin devamlılığının sağlanması ve iklim değişikliği çalışmalarımızın temel taşlarından biri olan çevrenin korunmasına dair gerçekleştirilen tüm projelerimizin hayata geçirilmesi noktasında destek sağlayan tüm kurum ve sivil inisiyatiflerle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğimizin bilinmesini isterim” dedi.