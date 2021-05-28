Alanya'da denizden sinekle mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektörel Mücadele ekipleri, sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karada, mahalle araları, bina altları, havuz, gölet, kanalizasyon giderleri, çöp konteynırları ve dere yatakları başta olmak üzere sivrisineklerin üreyebileceği her yerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik mücadele yapılırken, gece ULV araçlarıyla mahalle araları ilaçlanıyor.

Denizden mücadele başladı

Büyükşehir Belediyesi, sıcakların başlamasıyla sinekle mücadele çalışmalarını denizden de yürütüyor. Alanya'da ekipler karadan müdahale şansı olmayan kıyıdaki su birikintilerinin olduğu kayalıklara denizden tekne ile müdahale ediyor. Tekneyle kıyıya yanaşan ekipler, sineklerin larva bırakabileceği kayalıklar arasındaki su birikintilerini ilaçlıyor. Deniz kıyısındaki mağara ve kovuklara sisleme yapılarak sineklerin çoğalması önleniyor.