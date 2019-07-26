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Alanya'da depoya gümrük kaçağı eşya operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 130 adet hoparlör, 50 adet kulaklık ve 130 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 130 adet hoparlör, 50 adet kulaklık ve 130 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.


Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Oral Sokak'ta bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik eşya olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 130 adet hoparlör, 50 adet kulaklık ve 130 adet güneş gözlüğü ele geçirirken, olayla ilgili Z.A.Ü. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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