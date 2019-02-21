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Alanya'da dolu hayatı olumsuz etkiledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.



Şiddetli sağanak beklenen ilçede, saat 17.00'da yoğun dolu yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Nohut büyüklüğünde olan doluya hazırlıksız yakalanan Alanyalılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Yağan dolu nedeniyle ilçenin bazı noktaları ise kısa sürede beyaza büründü. Etkili olan dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da yağışlı havanın pazar gününe kadar süreceğini belirtti.

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