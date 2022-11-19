Alanya'da dolu yağışı seralarda hasara yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sera ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Konaklı Mahallesinde ise sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Mahalle genelinde etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Seralarda adeta yıkıma yol açan doluların oluşturduğu hasar gün ışığıyla ortaya çıktı. Konaklı mahallesinde bulunan yaklaşık 10 adet sera ve tarım arazisine hasar meydana geldi. Gölge alanlarda ise geceden yağan duran dolunun kalıntıları dikkatlerden kaçmadı. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler seralara giderek hasar tespit tutanağı tuttu. Akşam eve geldiğinde serasının yıkıldığını gördüğünü belirten çiftçi Süleyman Hilmi Uyar, “Olay bundan ibaret, gece oluşan bir doğal afet. Yaklaşık 1 dönüm seramızın içerisinde patlıcan yetiştiriyorduk. Yaklaşık 200 bin TL zararımız var” dedi.