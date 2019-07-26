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Alanya'da dört bir yandan temizleniyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.


Alanya'nın çehresini daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirmek için aralıksız çalışan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Yaz dönemi boyunca ilçenin göz önünde bulunan noktalarındaki çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Alanya'nın incisi kale, seyir terası, sahiller ve ören yerlerinde her gün tonlarca atık çöp topluyor. Çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdüğünü ifade eden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “ Başkan Adem Murat Yücel'in talimatları doğrultusunda Alanya'nın temiz ve hijyenik ortamının korunması ve bu değerlerinin arttırılması adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

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