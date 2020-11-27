Alanya'da dükkan ve pazarlara denetim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dükkan ve pazarlarda Covid-19 denetimlerini sürdürüyor. Çalışmalar doğrultusunda Cuma Pazarı ile şehir merkezindeki restoran ve kafelerde maske ve hijyen denetimi yapıldı.

Pazar alanları ve dükkanlarda uygulanması gereken Covid-19 kurallarını denetleyen ekipler, işletmelere kurallara azami oranda dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Gıda mühendislerinin ve polis ekiplerinin de hazır bulunduğu denetimlerde pazarcı esnafının maske ve mesafe, kafe ve restoranlarda ise maske, mesafe, dezenfektan ile oturan müşteri olup olmadığı konusunda denetimler yapıldı.

Vatandaşlara da uyarılar yapıldı

Üretim tesislerinde yapılan denetimlerde ise imalat kısmında çalışan personellerin eldiven, maske ve bone ile kişisel hijyenleri denetlendi. Otobüslerde sosyal mesafenin korunması ve maskesiz yolcu alınmaması noktasında da polis ekipleriyle birlikte denetim gerçekleştirildi. Sokakta maskesiz dolaşan vatandaşlara da ilgili uyarılar yapılarak maske takmaları sağlandı.

“Kendi ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyalım”

Covid-19 sürecinin Türkiye'de yeniden pik yaptığını, yaşantımızdan ve sağlığımızdan ödün vermemek adına herkesin belirlenen kurallara riayet etmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Her şeyden önce sağlığımız geliyor. Bu nedenle başta kendi sağlığımız olmak üzere tüm sevdiklerimizin güvenliği için lütfen kurallara uyalım” dedi.