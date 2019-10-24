Alanya'da dünya ekonomisi konuşuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı ünlü ekonomistlerin katılımıyla başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2019) bir otelde dünyaca ünlü akademisyenlerin katılımıyla başladı. Dünya Ticaret Örgütü'nden Dr. Marc Bacchetta, Oxford Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Richard A. Werner ve Prof. Dr. Peter Neary'in küresel ekonomi ve dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar hakkında sunumlar yaparak bilgiler verdi.

“Bu yıl da 3'üncü kez düzenliyoruz”

Konferans hakkında bilgi veren Prof. Dr. Harun Uçak, konferansta ekonomi alanında dünyaca kabul görmüş akademisyenleri ağırlamaktan mutlu olduklarını aktardı. Uçak, “Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı Ekonomi adı altında, her yıl Ekim ayının son haftasında düzenlediğimiz ekonomi alanındaki akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları bir araya getiren bir ekonomi formu olarak 2017 yılında başladı. Bu yıl da 3'üncü kez düzenliyoruz ve her geçen yıl daha fazla ilgi ile karşılaşıyoruz. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Richard Werner, makroekonomi politikalarında son dönemdeki değişmeler hakkında bize bilgiler verdi. Özellikle Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların etkinleri hakkında bilgi verdi. Tabii ki ülkelerin yapılarına göre kullanılan araçlar, sonuçlar birbirinden farklılık gösterebilir, doğaldır. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülkelerdeki uygulanan para politikası araçları etkinliği birbirinden farklılık gösterebilir. Bu konuda bize son dönemdeki Makroekonomi alanındaki paradigma değişikliği hakkında bilgileri aktardı” dedi.

“Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üyesi var”

Uçak, Dünya Ticaret Örgütü uzmanlarından Mark Bacchetta'nın Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı hakkında bilgiler verdiğini ifade etti. Uçak,” Mark Bacchetta son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Tabii Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üyesi var. Bu 164 üyenin ortak karar vermesindeki sıkıntılardan bahsetti çünkü Dünya Ticaret Örgütü'ndeki alınacak politika kararlarında oy birliğinin önem arz ettiğinden bahsetti. Tabii ki ülkelerin ticari çıkarlarına bağlı olarak ortak bir politika oluşturmanın sorunundan bahsetti” diye konuştu.

Konuşmacılardan Brexit'ten de bahseden Uçak şunları söyledi:

“Üçüncü olarak Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü ekonomi profesörü Peter Neary, bize Brexit üzerinde konuşmalarını aktardı. Tabii ki dünyada özellikle Avrupa'da son dönemde Brexit konusu oldukça önem arz ediyor. Brexit üzerinde yapılan çalışmalar, görüşler son dönemde çok fazla tartışılan konulardan bir tanesi. Profesör Neary, özellikle Brexit'in İngiltere üzerindeki etkilerinden bahsetti. Bunun özellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya yani milli gelire etkilerinden bahsetti. 2 tane görüşten bahsetti. Birisi eğer olumsuz bir etki olursa, yaklaşık yüzde 6 civarında ekonomide bir daralma olabileceğini, iyimser bir tahminle yüzde 2 civarında bir daralma olabileceğinden bahsetti. Brexit'in özellikle ekonomi ayağının çok sıkıntılı olmayacağını ama tabii ki siyasi sürecin daha etkin olduğu konusunda bize bilgiler aktardı.”

Konferanslar 24-25 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca sürecek. Güney Afrika'dan Endonezya'ya kadar, Hindistan'dan Polonya başta olmak üzere, Merkez Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 20'den fazla farklı ülkesinden ekonomi alanındaki çalışmalarını 2 gün boyunca aktaracak.