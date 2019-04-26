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Alanya'da "dur" ihtarına uymayan motosikletli polisleri alarma geçirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp plakasız motosikletiyle kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp plakasız motosikletiyle kaçan ehliyetsiz sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bugün saat 13.00 sıralarında Keykubat Bulvarı üzerinde abartı egzoz takılı plakasız motosikleti durdurmak istedi. Fakat polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli motosikletiyle kaçmaya başladı. Uyarıları dikkate almayan şüpheli, ters yönden kaçmaya devam ederek trafiği tehlikeye soktu. Polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşanırken, koordineli çalışan diğer polis ekipleri şüphelinin gidebileceği güzergahlara kapama noktası kurdu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, polis ekipleri şüpheliyi kullandığı motosikletiyle beraber Şekerhane Mahallesi Hacı Karanfil Sokak üzerinde yakaladı.



Kelepçe takılmasın diye direndi


Polisler kendilerine mukavemet ettiği gerekçesiyle ehliyetsiz olduğu tespit edilen 21 yaşındaki İsa S.'yi kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Polise kelepçe takılmasın diye direnen motosiklet sürücüsünü zapt etmek mümkün olmadı. Takviye gelen polislerin de araya girmesiyle İsa S. sakinleştirilerek gözaltına alındı. Motosiklet otoparka götürülürken, İsa S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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