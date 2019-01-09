Alanya'da eğitim külliyesi açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ağabeyi Hasan Uysal tarafından Antalya'nın Alanya ilçesine, içerisinde ortaokul ve lisenin yanı sıra yurt ile mescidin bulunduğu eğitim külliyesi açılacak.

Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde 24 derslikli imam hatip ortaokulu ve lisesi, 120 öğrenci kapasiteli yurt ve mahalle sakinlerinin de istifade edebileceği bir mescit yapılacak. 10 dönümlük arazide yapılacak külliye için bugün Antalya Valiliğinde protokol töreni düzenlendi. Törene, külliyenin yapımını gerçekleştirecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan katıldı.

Tören öncesi konuşan Vali Münir Karaloğlu, Uysal ailesinin Alanyalı olduğuna dikkat çekerek, projenin son derece güzel olduğunu kaydetti.

Eğitim Külliyesi için Antalya Büyükşehir ile Alanya Belediyesinin imar uygulamalarıyla hazineye ait arazinin, okul yapılabilecek düzeye getirildiğini aktaran Karaloğlu, Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı fethettiğinde ilk karargah olarak külliyenin kurulacağı mahalleyi seçtiğine işaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da memleketi Çıplaklı'ya bugüne kadar yaptıkları hizmeti ailece sürdüreceklerini söyledi. Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle unvanına kavuşan Çıplaklı'da ağabeyi Hasan Uysal'ın yıllarca muhtar ve belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Uysal, "Öğrenciyken köyümüzde okulumuz yoktu, okumak için Alanya'ya gidiyorduk. Güzel bir hizmet etmek istedik, okul yaptırmayı düşündük. Valimizin külliye isteği üzerine, eğitim külliyesi yaptırmaya karar verdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan arasında protokol imzalandı.