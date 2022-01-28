Alanya'da el sanatı sergileme alanlarında sezon hazırlıkları başladı

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yerleşimleri tamamlanan, kura ile yerleri belirlenen kayıtlı el sanatları sakinleri sezon öncesi uygulamalar hakkında bilgi aldı.

“El emeğine değer katan proje”

El emeği ürün yapan kadınlar, engelli vatandaşlar, şehit yakınlarının öncelikli olarak El Sanatları Sokağında yerleşimi yapılarak iş imkanı ve istihdam sağlanan Alanya Belediyesi'nin bu projesi ile şehirde farklı noktalarda el sanatı ürünlerine ulaşmayı sağlıyor.

“7 bölgede el sanatı ürünlerine ulaşma imkanı”

Şehirde; İskele Sanat Sokağı, Damlataş Sanat Sokağı, Mahmutlar Sanat Sokağı, Balık Hali Sanat Tezgahları, Oba Sanat Sokağı, Kale- Tünel Sanat Tezgahları, Hacet Yürüyüş Yolu Sanat Tezgahları olmak üzere 7 bölgede el sanatları satış alanları oluşturuldu.

“Alanya El Sanatları Sokaklarında 225 kişiye istihdam “

Alanya Belediyesi El Sanatları Sokaklarında; Alanya yöresel sanatları, geleneksel sanatlar, el işi, örgü, takı ve hediyelik eşyalar gibi el emeği ürünlerin yapılması ve satışı sağlanıyor. Alanya Belediyesi düzenlemiş olduğu El Sanatları Sokaklarında 225 kişiye iş imkanı sağlarken yapılan yeni düzenlemelerle sanat sokakları sezona hazırlanıyor.

Konu ile ilgili konuşan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürü Sevda Çapa, “Alanya Belediyesi olarak sanat sokaklarında özellikle kadın üreticileri ve ihtiyaç sahibi kişilere istihdam sağlamak, el sanatları ile Alanya'yı tanıtan ürünleri turizme kazandırmak ve el sanatlarını desteklemek amacı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer tahsisi sonrası müdürlüğümüz bünyesindeki görevli arkadaşlarımız ile denetimlerini gerçekleştiriyor ve sezon boyu kuruluş amacına uygun çalışmalarını yerinde kontrol ediyoruz” dedi.