Alanya'da el sanatları kursları yıl sonu sergileri başlıyor

Her yıl ortalama 40 branşta düzenlenen ve 3 bin vatandaşın ücretsiz faydalandığı kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkmaya hazır.

İpekeller ve Hanımeller atölyeleri, Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi, Mahmutlar, Kestel, Çıplaklı, Cikcilli, Avsallar, Okurcalar, Oba ve Konaklı mahallelerinde açılan kursların yıl sonu sergisi ve sertifika törenleriyle ilgili tüm hazırlıklar Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tamamlandı. İlk sergi 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'te Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle açılacak.

Usta öğreticiler tarafından kursiyerlere verilen hobi, nakış, dikiş, giyim, kozadan çiçek yapımı, geleneksel el nakışı, dekoratif eşyalar, çini ve takı gibi kurslardan elde edilen el sanatları, açılacak sergilerle vatandaşlarla buluşturulacak.

Başkan Yücel'den sergiye davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşları yıl sonu sergisine davet etti. Başkan Yücel, “Kadınlarımızın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş kültür mirasımız el sanatlarımızı yaşatmak amacıyla doğu, batı ve merkez mahallelerimizdeki el sanatları atölyelerinde kurslar düzenliyoruz. Yıl sonu sergilerimizle de bu kurslarımızı taçlandırıyoruz. Bu yıl yine 5 farklı sergi düzenleyerek kadınlarımızın el emeği göz nuru el sanatlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Sergimize tüm vatandaşlarımız davet ediyorum” dedi.

Sergi programı

8 Haziran Çarşamba saat 14.00'te Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılacak ilk serginin ardından program, doğu ve batı mahallerdeki düğün salonlarında devam edecek.

9 Haziran saat 10.30 Mahmutlar Düğün Salonu ve saat 14.00 Cikcilli Düğün Salonu'nda, 16 Haziran'da ise saat 11.00 Okurcalar Düğün Salonu ve saat 14.00 Avsallar Düğün Salonu' da düzenlenecek sergilerle yapılan el emekleri ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.