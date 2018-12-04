Alanya'da engelsiz sanat atölyesi

Alanya Belediyesi tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için hazırlanan Engelsiz Sanat Atölyesi Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi Kültür Merkezi'nde açıldı.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Engelsiz Sanat Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan Engelsiz Sanat Sergisi'nin açılış programına Alanya Belediye Başkan Yardımcı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Emine Çalış ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Esra Yemez 2014 yılında gerçekleştirdikleri Engelsiz Sanat Atölyesinde engelli birey ve yakınlarına; kara kalem, yağlı boya, ebru çalışması, kabak boyama, qualling, filografi, ahşap boyama, sabundan meyve yapımı, ipek kozasından çiçek yapımı gibi sanat alanında birçok kurs verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in eşi Yıldız Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Emine Çalış Yıldız Yücel, katılımcılarla birlikte Engelsiz Sanat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.