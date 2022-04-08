Alanya'da eşini öldüren zanlı: “Vicdan azabı çekiyorum”

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Rabia D.'yi öldüren Besat D.'nin bugün görülen duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Eşini öldüren şahıs, “Öldürmeye niyetim yoktu, hala vicdan azabı çekiyorum” dedi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Rabia D.'nin annesi Nadire Salta ve taraf avukatları hazır bulunurken, Besat D. tutuklu bulunduğu Eskişehir L tipi kapalı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savcılık mütalaasında sanık Besat D.'nin eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Tanık olarak ifadesi alınan Nadir Özçelik, Besat D.'yi Alanya'dan tanıdığını söyledi. Kahvaltı için arkadaşı Erol Aydın'ın evine gittiğini ve arkadaşının annesinin de burada olduğunu belirten Özçelik, "Erol'un annesi sızlanarak 'yazık oldu' dedikten sonra ne oldu diye sordum. Besat D. de karısını öldürdüğünü söyledi. Ben de nasıl oldu diye Besat D.'ye sorunca olayı bana anlattı. Babasının mezarlığının ardından dayılarının evine geçmişler. Kavga çıkınca buradan karakola gitmişler. Sonra Besat, karakoldan ayrılmış. Yolda iken uyuşturucu satıcısı dediği adamın motorunda eşini görmüş. Uyuşturucu satıcısı kendisine gülüp korna çalınca da peşinden gitmiş. Yakalamış. Adama ateş edeceği sırada da karısı önüne geçmiş. Kurşunlar ona isabet etmiş" ifadelerini kullandı.

“Öldürmeye niyetim yoktu, hala vicdan azabı çekiyorum”

Söz verilen müşteki anne Nadire Salta da sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları ise eylemin kasıtlı işlendiğini sanığın eşe karşı tasarlayarak ve kasten öldürmeden cezalandırılmasını talep etti. Sabıkalı olabileceğini ancak eşini öldürme gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen sanık Besat D., eşini çok sevdiğini herkesin bildiğini anlattı. Vicdan azabı yaşadığını dile getiren Besat D. “Cezaevinden çıktıktan sonra boşanmak istedim. Nadire anne bana ‘Düşene yardım etmek gerekir' deyince devam ettim. Tedavisi için hastanelere götürdüm. Ben öldürmek isteseydim rahatlaması için çıkardığım dağda bayırda yapardım. Öldürmeye niyetim yoktu. Nikahlı eşim çocuklarımın annesiydi. Çocuklarıma nasıl hesap vereceğim. Hala vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Sanık avukatı ise Rabia D.'nin Hüseyin B. ile ilişkisinin söz konusu olduğunu ileri sürerek, "Müvekkilim cezaevinden çıkarken eşini bu hayattan çıkarmaya çalışıyor. Eşini tedavisi için hastanelere götürüyor. Eşini öldürme kastı yok. Eşini öldürmeyi düşünmediği için de tedavi ettirmeye çalışıyor. Biz mütalaayı kabul etmiyoruz. Süre talebimiz var" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay geçmişi

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Mart Pazar günü Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasındaki eşi Rabia D.'yi bir başka şahsın motosikletinde gören Besat D., aracıyla takibe aldı. Daha sonra silahla yaya olarak eşi ve yanındaki şahsı kovalamaya başladı. Burada eşi Rabia D.'yi ve yanındaki H.B.'yi silahla yaraladı. Rabia D. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.