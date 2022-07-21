Alanya'da etüt merkezi ve yeni okul inşaatı devam ediyor

Alanya'da eğitim-öğretime kazandırılmak amacıyla hayata geçirilen projeler hızla yükselmeye devam ederken, batı bölgesinde Payallar Etüt Merkezi ve yeni okulun yapım çalışmaları sürüyor.

Etüt Merkezine dönüştürülmek üzere Alanya Belediyesi Payallar Ek Hizmet Binası'da başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, projenin yeni eğitim öğretim sezonuna kadar ivedilikle tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti.

“Bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak”

500 öğrenci kapasitesine sahip olacak 23 derslikli Payallar Etüt Merkezinin bölge halkı için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Yücel, “Şehrimizin emanetçisi gençlerimiz için hayata geçireceğimiz bu proje; ikişer adet kütüphane ve kafeterya ile dört dörtlük bir tesis olacak. Ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 500 öğrencimize burada hizmet vereceğiz. Gençlerimiz için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız. Bu hizmetimizi yeni eğitim-öğretim sezonunda hizmete açıp gençlerimize nefes olacağız” dedi.

“Avsallar'da ikili öğretim sona erecek”

Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle okullarda başlayan ikili öğretim sistemini hayata geçirdiği okul projeleriyle sona erdirmeye çalışan Başkan Yücel, Avsallar'a eğitimde nefes aldıracak, Halıcı Orhan İlkokulu yanına inşa edilen yeni okul projesinin de inşaatını gezdi. Alanya'da ikili eğitimi sona erdirme hedefi olduğunu belirten Başkan Yücel, “Artan öğrenci sayısı nedeniyle başlayan sabahçı ve öğlenci olarak nitelendirilen ikili öğretimi hayata geçirdiğimiz yeni okul projeleriyle sona erdirmek istiyoruz. Bu çerçevede Avsallar Mahallemizde 20'si ilkokul, 4'ü anasınıfı olmak üzere toplamda 24 dersliği bulunacak 750 öğrenci kapasiteli yeni bir okulu hayata geçiriyoruz. Eylül ayına kadar çalışmaları tamamlayıp okulumuzu yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açacağız” dedi.

Başkan Yücel, hızla yükselmeye devam eden her iki projenin de bölgeye ve tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.