Alanya'da ev yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.