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Alanya'da ev yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.



Hacet Mahallesi Yaylayolu Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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