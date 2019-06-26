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Alanya'da fayton faaliyeti sona erdi

Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından Alanya’da faaliyet gösteren 4 faytoncu daha atlarını teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından Alanya'da faaliyet gösteren 4 faytoncu daha atlarını teslim etti. 8 at Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Haziran 2019 itibariyle Antalya'daki fayton faaliyetlerini durdurma ve trafikten men etme kararı almıştı. Başkan Böcek, at sahiplerinin ya da ailelerinden bir kişinin belediyede istihdam edileceğini, atların ise hayvanat bahçesine alınacağını söylemişti.


Antalya'da faytonculuk faaliyeti sona ermesinin andından Antalya'da faytona koşulan 40 at, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne alındı. 21 faytoncuya da fayton ve at bedeli olarak 420 bin lira ödeme yapıldı. Alanya'da atlarını teslim etmeyen 4 faytoncu da bugün atlarını Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti. Faytonlara koşulan 8 at belediye yetkililerince teslim alındı. Karşılıklı imzalanan tutanaklar sonrası atlar Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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