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Alanya'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki alt geçidin girişine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki alt geçidin girişine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Selvi Y. (33) idaresindeki 27 ABE 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafından bulunan alt geçidin girişine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve araçta bulunan Mahmut B. (24), Murat C. S.(17) ve Kevser D. S. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla sürücü Selvi özel bir hastaneye diğer yaralılar ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan Selvi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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