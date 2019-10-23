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Alanya'da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4'ü kadın 6 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olan toplam 6 kişi gözaltına alındıktan alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2'si küçük yaşta 4'ü kadın olan toplam 6 kişi gözaltına alındıktan alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘İnsan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçları kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda A. S. (17) A. K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4'ü kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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