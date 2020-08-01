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Alanya'da gezi teknelerine yönelik denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri, gezi teknelerine denetim yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri, gezi teknelerine denetim yaptı.


Kurban Bayramı'nı nedeniyle tatilcilerin gelmesiyle yoğunluk yaşanan Alanya'da polis ve sahil güvenlik ekipleri, gezi teknelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İskele bölgesindeki gezi teknelerine denetim yaptı. Gıda tarım ekiplerinin de yer aldığı uygulamada çok sayıda gezi teknesi kontrol edilerek evrakında eksik olanlar uyarılırken, 15 kişi de kimlik sorgusunun yanı sıra Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.


Yetkililer, vatandaşlar ile misafirlerin huzur içinde tatillerini yapması için denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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