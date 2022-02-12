İhlas Haber Ajansı

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Alanya'da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde soğuk günlerin ardından, hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle sahilde vatandaş yoğunluğu oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde soğuk günlerin ardından, hava sıcaklığının 18 dereceye yükselmesiyle sahilde vatandaş yoğunluğu oluştu.


Türkiye'nin en önemli turizm ilçelerinden Alanya'da, uzun süren soğuk havaların ardından güneşin etkisini göstermesiyle, durumu fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla sahile gelen vatandaşlar, kumsalda güneşlenirken, sandalyesini kapanlar ise güneşin altında balık tutmanın keyfine vardılar. Kumsala hasret kalan çocuklar, sahilde doya sıya eğlendiler.

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