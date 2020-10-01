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Alanya'da güvenlik toplantısı

Antalya’nın Alanya İlçesinde Alanya Kaymakamlığının başkanlığında İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

Antalya'nın Alanya İlçesinde Alanya Kaymakamlığının başkanlığında İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.


Alanya Kaymakamlığı'nın toplantı salonunda Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında düzenlenen İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısına, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindvanlı'nın yansıra STK temsilcileri ve kolluk kuvvetleri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, suç ve suçluyla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda söz alan Emniyet Müdürü Avcı ve Jandarma Komutanı Mindivanlı ise ilçede bulunan okullarda, parklarda, trafikte, asayiş ve uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele konularında yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Suç önleme konusunda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, koordinasyonun arttırılması kararlarının alındığı toplantıda katılımcılar güvenlik konusunda isteklerini dile getirdi. Katılımcılar güvenli bir kent yaşamının oluşması için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini iletti.

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