Alanya'da haftanın ikinci kruvaziyeri limana demir attı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haftanın ikinci kruvaziyeri 583 yolcusu ile limana demir attı.

Alanya'da kruvaziyer turizminde son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Haftanın ikinci kruvaziyeri Kıbrıs'ın Limassol kentinden hareket ederek sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. Kruvaziyerde çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 583 yolcu ve 550 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kentin tarihi, kültürel ve turistik alanlarında yapılacak gezilerin ardından Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Explorer adlı kruvaziyerin akşam saatlerinde Rodos'a hareket edeceği öğrenildi.