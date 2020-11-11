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Alanya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çocuğun cinsel istismarı, şantaj, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö.'nün (20) ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte bu sabah saatlerinde şüpheli H.Ö.'yü gizlendiği adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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