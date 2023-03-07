Alanya'da halk otobüsleri ve taksiler denetlendi

Alanya'daki özel halk otobüsleri ve taksilere yönelik denetimler artırıldı. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası trafik ekipleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası ve trafik ekipleri halk otobüsleriyle ulaşım yapan vatandaşların güvenli ve rahat bir ulaşım hizmeti alabilmesi için otobüsleri 65 yaş üstü vatandaşların taşınması, evrak, trafik kurallarına uyum, temizlik ve genel kurallar konusunda mercek altına aldı. Kurallara uygun çalışan otobüs ve sürücülerine teşekkür edilirken, kuralları aksatan ve uygun davranmayanlar ise uyarıldı. Benzer bir denetim de ticari taksilere yapıldı. Müşteri memnuniyeti ve evrak kontrolü yapan ekipler taksicilere de kurallara uyulması konusunda hatırlatmada bulundu. Denetimler bundan sonraki süreçte de devam edecek.