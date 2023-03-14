Alanya'da hazine arazisini işgal eden baraka boşaltıldı

Bektaş Mahallesi 99 ada 16 Parselde bulunan hazine arazisinde mülkiyeti hazineye ait olan ve imar planında Üniversite Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı, Spor Alanı, Park Alanı ve Yol olarak ayrılan 78 bin 627,91 m alandaki kaçak yapı kaldırıldı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen boşaltma işleminde tahta barakadan oluşturulan alan yıkıldı. 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen işlemde daha öncede aynı alanda hazine arazisini işgal eden vatandaşın hayvan bakım alanı, havuz ve avokado bahçesi yaptığı alan, vatandaşa yapılan uyarıya rağmen boşaltılmaması sonrası Alanya Belediyesi ekiplerince boşaltılarak Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.