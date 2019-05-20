Alanya'da hedef kongre turizmi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Kongre grupları son yıllarda Alanya'yı da tercih etmeye başladı” dedi.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ALTİD ve Türk Havayolları (THY) işbirliğiyle şubat ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan turizm fuarında kurulan temaslar sonucunda kongre turizminde uzmanlaşmış 6 acente temsilcisi Alanya'ya geldi.

ALTİD üyesi otellerin kongre salonlarını gezen yetkililer aynı zamanda şehir turu yaparak Alanya'yı daha iyi tanıma fırsatı buldu. Fuarların önemsiz olduğuna dair söylemlerin olduğuna değinen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, “Fuarlar Alanya için hiçbir zaman önemini yitirmedi. ALTAV yönetimi olarak her fuarda mutlaka bir sanatçının Alanya'da klip çekmesi, sosyal medya fenomenlerinin şehrimize gelmesi ve acente gruplarının ağırlanması gibi çalışmalar için temaslarda bulunuyoruz. İşimiz iletişim. Şehrimize nereden fayda sağlarız, hangi kapıları aralayabiliriz vakıf gönüllüleri olarak sürekli çabalıyoruz” dedi.

"Turizmin çeşitlendirilmesi çabaları"

Bölge turizminin çeşitlendirilmesi anlamında yapılan çalışma sonucunda Sırbistan'ın en önemli acente temsilcilerinin Alanya'ya geldiğinin altını çizen Güneş, “Kongre turizmi uzmanı acente temsilcilerinin burada olması çabalarımızın birer meyvesidir. Alanya için ALTAV başkanımız ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in katkılarıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Kongre turizmi Alanya için önemli"

Kısa olarak ifade edilen sezonun uzatılması anlamında yapılan kongre turizmi tanıtım çalışmasının Alanya için büyük önem taşıdığını kaydeden ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, “Bin 500 kişi kapasiteli kongre salonu olan turistik tesislerimiz var. Küçük, büyük demeden her pazardan misafir alma çabamız kongre turizmi alanında da kendini gösteriyor. Kongre salonlarının turistik amaçlı tesisler içerisinde yer alması hem ulaşım sorununun önüne geçiyor hem de kongre katılımcılarının aileleriyle birlikte otellerde konaklama yapmasına olanak sağlıyor. Bu da bin 500 kişilik bir kongrenin 4-5 bin civarında konukla yapılması anlamına geliyor” dedi.

"Düşük sezonu tercih ediyorlar"

Hem yurt içi hem de yurt dışı kongre gruplarının özellikle son yıllarda Alanya'yı daha fazla tercih etmeye başladığını vurgulayan Başkan Sili, “Bu grupların yüksek sezon yerine düşük sezonu tercih etmesi ise doluluk oranlarımızın yıl bazında yayılmasına sebep oluyor” şeklinde konuştu.