Alanya'da hizmet vatandaşın ayağında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın kırsal mahallelerinde yaşayan çocuk, genç, yaşlı bireylere doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlıkları kırsal bölgelerde oturan vatandaşları, mahallelerinde ve evlerinde ziyaret ederek, derdine çare oluyor. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan, şehre gelip gitme şansı daha az olan, hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal proje gönüllere dokunuyor. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlarının idaresinde gerçekleştirilen çalışmaya, doktor, diş hekimi, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför ve yardımcı personelden oluşan ekip, çocuk, kadın, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yerinde hizmet veriyor.

Alanya'da 52 mahallede 7651 kişiye ulaşıldı

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan hizmet kapsamında Alanya'da 52 mahallede 7 bin 651 vatandaşa ulaşıldı. 16 mahallede ise ekipler halen çalışmalarını sürdürüyor. Beldibi, Fakırcalı, Yaylakonak ve Çamlıca, Tırılar, Şıhlar, Kocaoğlanlı ve İshaklı mahallelerini ziyaret eden ekipler, çocuklara diş eğitimi, kadınlara kuaförlük hizmeti verirken, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor. Ekipler, ardından Özvadi, İmamlı, Uğrak, Büyükpınar ve Hocalar, Mahmutseydi, Paşaköy, Elikesik, Yasırali, Bayır, Bayırkozağacı ve Gözübüyük mahallerinde çalışmalarına devam edecek. Böylece Alanya'nın tüm mahallelerinde sağlık taraması çalışması tamamlanmış olacak.