Alanya'da hortum 80 dekarlık alandaki seraları yerle bir etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve hortumdan yaklaşık 80 dekarlık alandaki seraların zarar gördüğü tespit edildi.

Alanya'nın kırsal mahallelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli fırtına ve hortum etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle Toslak Mahallesi'ndeki yaklaşık 80 dekarlık alanda 20 kişiye ait domates ve salatalık ekili olan naylon seralar zarar gördü. İlçenin Konaklı ve Hacımehmetli mahallelerinde de de hortumun etkisini gösterdiği öğrenildi.

“Çıkan hortumdan dolayı 70-80 dekar sera yerle bir oldu”

Toslak Mahallesi'ndeki zarar gören bölgede inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, "Bölgemizde bir haftadır etkili olan aşırı yağış, su baskınları, fırtına, hortum gibi tabi afetler dün akşam saatlerinde Toslak Mahallesi'nde etkili oldu. Çıkan hortumdan dolayı 70-80 dekar sera yerle bir oldu. Seraların başında bekleyen üreticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerini zor bir sürecin beklediğini ve bu yılki üretim sezonunu kapattıklarını söyledi. Bu üreticilerin üretimde kalabilmesi için acilen hasar tespitlerinin yapılması, zararlarının karşılanması, kredi, sigorta, elektrik, vergi gibi borçlarının ertelenmesi, zirai ilaç, gübre, fide gibi borçlarının afet fonundan ödenmesi gerekmektedir" dedi.

İlçede yağış halen devam ederken, yetkililer bölgede olası fırtına ve yoğun yağıştan dolayı çiftçileri ve vatandaşları uyardı.