Alanya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve hortum seralara zarar verdi.

Alanya'nın kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde kuvvetli fırtına ve hortum etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle Toslak Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 dekarlık alanda 20 kişiye ait domates ve salatalık ekili olan naylon seralar zarar gördü. İlçenin Konaklı ve Hacımehmetli mahallelerinde de de hortumun etkisini gösterdiği öğrenildi. Yetkililerin bu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.