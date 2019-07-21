Alanya'da Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu hayranlarıyla buluştu

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılış gecesinde Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Alanya Belediyesinin Gökbel Yaylası'nda düzenlediği ve 2 gün sürecek olan 15'inci Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün akşam Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu konseriyle başladı. Yayla meydanına kurulan konser alanına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. Güreşlerin programının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı vesilesiyle tüm şehitleri andı. Başkan Yücel, ”Yaylalar bizim sevdamızdır. Yörük kültürü bizim vazgeçilmez değerimizdir. Özünü ve kültürünü kaybetmemiş Anadolu insanı bizim başımızın tacıdır. 15 yıl önce, ata yurdumuz Toroslar'da, yaylaların yaylası Gökbel'de yörük kültürümüzü yaşatmak ve Hz. Hamza'dan, Hz. Ali'den bizlere miras kalan ata sporumuzu tanıtmak amacıyla başlattığımız güreşlerimizi, bugün onbinlerce insanımızın katılımıyla gerçekleştirmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici saat 22.00'da sahneye çıktı. Şenlendirici, alanı dolduran kalabalığı zaman zaman hüzünlendirdi, zaman zaman da coşturdu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Şenlendirici, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye Cengiz Kurtoğlu çıktı. Konserine ‘Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla başlayan Cengiz Kurtoğlu'na Şenlendirici klarnetiyle eşlik etti.

Sahneye çıkarken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı arasında sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şenlendirici ve Kutoğlu'na Alanya yöresel kıyafeti olan şalvar, kasket ile üzerinde portrelerinin bulunduğu su kabağı ve çeşitli hediyeler verdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da ikiliye isminin yazılı olduğu 82 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Hediye edilen Alanya'nın yöresel kıyafetlerini sahnede giyen Kurtoğlu, konserine bu kıyafetlerle devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kurtoğlu, beğenilen şarkılarını sırasıyla hayranları eşliğinde seslendirdi. Konser sonunda Kurtoğlu müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.