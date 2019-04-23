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Alanya'da 'Huzur ve Güven' uygulaması

Antalya’nın Alanya ilçesinde huzur uygulaması yapan jandarma ekipleri, bin 329 kişinin kimlik sorgusunu yaptı, 604 araç kontrol etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde huzur uygulaması yapan jandarma ekipleri, bin 329 kişinin kimlik sorgusunu yaptı, 604 araç kontrol etti.


Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven' uygulaması eş zamanlı olarak Alanya'da da gerçekleştirildi. Antalya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı 'Huzur ve Güven' uygulamasına, 80 personel katıldı. İlçedeki jandarmanın sorumluğu altında olan Okurcalar, İncekum, Konaklı, Güzelbağ, Merkez, Mahmutlar ve Demirtaş Mahallerinde yapılan uygulamalarda bin 329 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 604 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalanırken, 26 araca 8 bin 732 TL idari para cezası uygulandı ve 7 araç ise trafikten men edildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

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