Alanya'da iki hortum ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum korkuttu. 7-8 dakika devam eden hortum karaya ulaşamadan kayboldu.

Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde aynı anda ortaya çıkan iki hortum kısa süreli tedirginliğe sebep oldu. Saat 10.30 sıralarında denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan iki hortumu gören vatandaşlar, 7-8 dakika devam eden bu doğa olayını saniye saniye kaydetti. İki hortum bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.