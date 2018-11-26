Alanya'da iki oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 oğlunu yaralayan baba gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hacet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba Mahmut Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baba Mahmut Ö. belinden çıkarttığı ruhsatlı silahla oğlu Yunus Emre Ö. (23) ve Şahin Ö'nün (25) üzerine doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kardeş ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve araştırma hastanesine götürdü Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası baba Mahmut Ö ise polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından baba Mahmut Ö. adliyeye sevk edildi.