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Alanya'da iki otele kaçak içki baskını

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin iki otele düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 100 cc’lik 24 şişe kaçak içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 35 litre sıvı ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin iki otele düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 100 cc'lik 24 şişe kaçak içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 35 litre sıvı ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren iki otelde içki üretildiği ve müşterilere servis edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler çeşitli markalarda 100 cc'lik 24 şişe kaçak içki, bidon içerisinde sahte alkol yapımında kullanılan sıvı, 7 adet boş şişe, 3 adet huni ele geçirilirken, olayla ilgili S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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